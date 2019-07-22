В Карелии компанию бизнесмена, подозреваемого во взятках, оштрафовали на 20 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Компанию ООО "Ремстройкомплект", учредитель которой проходит по делу о взятках в адрес экс-руководителей управления автомобильных дорог Карелии на 12 млн рублей, оштрафовали на 20 млн рублей. О вынесенном постановлении мирового судьи сообщила в понедельник прокуратура Карелии.

"По итогам надзорной проверки в отношении данного юридического лица [ООО "Ремстройкомплект"] прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Петрозаводска ООО "Ремстройкомплект" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках судебного приговора Петрозаводского городского суда бывшим руководителям Управтодора были доказаны несколько эпизодов о даче взятки в период с 2015 по 2017 год. Одна из них - в размере 5,8 млн рублей. Деньги передавались чиновникам взамен на содействие при получении контракта на строительства дорог в регионе, а в дальнейшем на беспрепятственное прохождение процедуры приемки и последующей оплаты работ. Решение мирового судьи, касающееся административных санкций для "Ремстройкомплекта", было оспорено стороной защиты компании, однако в результате надзорной проверки судебный акт оставили без изменений.

Ранее суд приговорил бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина к 8 годам колонии и штрафу 25 млн рублей. Бывшему заместителю Никитина Игорю Новокшонову назначили 4 года колонии и штраф в размере 22 млн рублей. Учредителя "Ремстройкомплекта" Игоря Чичина выпустили под домашний арест в начале июля 2019 года, свою вину он не признает.