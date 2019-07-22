Источник: летевший в Анталью самолет вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Анталью, вернулся в аэропорт Внуково после отказа одного двигателя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing-747 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс FV5861 Москва - Анталья, совершил посадку во Внуково", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет вернулся из-за отказа одного из четырех двигателей. "Ситуация не представляет угрозы, но по решению командира воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar, самолет совершил разворот над Черным морем, пролетев почти половину пути. Самолет приземлился спустя 3 часа 40 мин после вылета.