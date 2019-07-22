После схода с рельсов грузовых вагонов в Коми возбудили дело

ТАСС, 22 июля. Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов 23 грузовых вагонов на станции Керки Северной железной дороги. Об этом говорится в распространенном сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 22 июля около 03:00 мск на участке местности у железнодорожного перегона в районе станции Керки по причине размыва водопропускной трубы произошел сход 23 вагонов, в которых находился уголь, в составе грузового поезда следующего по маршруту Воркута - Череповец.

В результате происшествия частично или полностью разрушились объекты транспортной инфраструктуры, причинен крупный материальный ущерб ОАО "РЖД". На данный момент движение поездов на этом участке пути приостановлено, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, добавили в следственном управлении.

Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля. Продажи билетов на несколько поездов приостановлены. По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова, для координации работ по доставке пассажиров и организации необходимой помощи на месте ЧП работает рабочая группа региональной комиссии по ЧС во главе с зампредседателя правительства региона Константином Лазаревым, начальником ГУ МЧС по Коми Александром Князевым, председателем комитета ГО и ЧС региона Александром Бурцевым. Запущены специальные автобусы между станциями Сосногорск и Ираель. На территории Сосногорского района действует режим ЧС.