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Полицейские начали проверку после информации о массовом отравлении кошек в Москве

Ранее в отдел МВД по району Аэропорт поступили заявления от граждан о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские начали проверку после информации об отравлении кошек в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, в полицию поступило несколько сообщений от неравнодушных граждан.

"В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что трупы кошек с признаками отравления были найдены на улицах Академика Ильюшина, Планетной и Красноармейской. По предварительной информации, животные жили в подвальных помещениях.

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