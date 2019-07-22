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Пять автомобилей столкнулись в Ленинградской области

В происшествии пострадали двое детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Выборгском районе Ленинградской области в понедельник. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в ДТП пострадали двое детей.

"Произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, следовавших в попутном направлении. В результате пострадали двое детей - 2012 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших госпитализировали. Авария произошла на 149-м км трассы Санкт-Петербург - Сортавала, в 17 км города Приозерска.

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