Пять автомобилей столкнулись в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Выборгском районе Ленинградской области в понедельник. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в ДТП пострадали двое детей.

"Произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, следовавших в попутном направлении. В результате пострадали двое детей - 2012 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших госпитализировали. Авария произошла на 149-м км трассы Санкт-Петербург - Сортавала, в 17 км города Приозерска.