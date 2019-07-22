Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ингушетии в районе сельского поселения Верхние Ачалуки, в результате три человека погибли и еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

"В сельском поселении Верхние Ачалуки произошло ДТП, столкнулись два автомобиля "Лада Приора", в результате чего трое человек погибли от полученных травм и еще один с травмами доставлен в Ингушскую республиканскую центральную больницу. Детей среди пассажиров не было", - сказали в пресс-службе.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники.