Суд в Ростовской области арестовал одного из участников ячейки ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал одного из участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Ростовской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"Задержанного по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору") суд арестовал до 15 августа. Второй - под административным арестом в спецприемнике", - сообщил собеседник агентства.

15 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что спецслужбы вышли на след подозреваемых в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. Главарь группы на требование остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов, затем в его машине взорвалось взрывное устройство. Он погиб на месте. Позже ФСБ задержала двух участников ячейки ИГ в Ростовской области.

По данным ФСБ, участники ячейки "готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан". Тем самым, отметили в ЦОС, "на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", в состав которой входили три гражданина Российской Федерации".

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к теракту"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.