Четверо детей пострадали и один погиб при пожаре в лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Четыре ребенка пострадали, один погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона.

"Произошел пожар в палаточном лагере "Холдоми", горят 20 палаток, по предварительным данным один ребенок погиб, четверо пострадали, госпитализированы в больницу Солнечного района", - сказал представитель службы.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что трое детей находятся в реанимации.

В момент пожара в лагере находилось 189 детей. Из 26 палаток лагеря сгорели 20. Детей временно разместили в домике на базе отдыха.

Источник в правоохранительных органах отметил, что МЧС РФ проверяло лагерь на пожарную безопасность.

"Концепцией лагеря палатки были предусмотрены. Он проверялся на пожарную безопасность, с персоналом проводились инструктажи, и он был допущен к эксплуатации", - сказал собеседник агентства.