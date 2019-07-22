СК возбудил уголовное дело по факту убийства гражданской активистки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. После обнаружения тела активистки Елены Григорьевой в Московском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Как сообщили журналистам в ГСУ СК по городу в понедельник, дело будут расследовать по статье "Убийство".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в управлении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление.

Ранее сообщалось, что тело женщины с множеством ножевых ранений было обнаружено на Пулковской улице в Московском районе недалеко от дома, где она проживала. Единомышленники и знакомые активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад женщина написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из своих знакомых. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в последнее время ее видели в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Елена Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе, националистической направленности.