Сотрудники лагеря в Хабаровском крае пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных

ТАСС, 22 июля. Работники туристической базы в Хабаровском крае, на территории которой произошел пожар в детском палаточном городке, пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных поздно. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Пожар начался ночью. Работники и охрана пытались сами его потушить, у них не получилось, только после этого они вызвали пожарных, в итоге огонь охватил значительную площадь", - сказал источник. - Персонал лагеря не занимался активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе в момент пожара. Работники пытались безуспешно тушить возгорание и поздно вызвали пожарных".

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 понедельника мск произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое находятся в реанимации. Остальные дети размещены в домиках базы отдыха.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 кв. метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.