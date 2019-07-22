СК возбудил дело о гибели ребенка при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уговорное дело по факту гибели девочки при пожаре в палаточном детском городке в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в СК.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

По данным Следственного комитета, при пожаре погибла девочка 2008 года рождения. По информации МЧС, еще трое детей пострадали, они находятся в реанимации. В СК также сообщили о трех пострадавших. В Единой дежурно-диспетчерской службе региона ТАСС сообщили о четырех пострадавших детях.