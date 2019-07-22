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Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

В результате инцидента один ребенок погиб
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

22 июля около 20:37 мск в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар.

  • По данным Единой дежурно-диспетчерской службе региона, в результате инцидента один ребенок погиб, еще четверо пострадали. По данным СК и МЧС, потрадавших трое. Пострадавшие были отправлены в больницу Солнечного района.
  • ГУ МЧС по региону сообщило, что всего на месте находилось 189 детей.
  • Площадь составила около 240 кв. метров. Сгорели 20 из 26 палаток, шесть пострадали от огня.
  • Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что работники базы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных только, когда у них не получилось его ликвидировать своими силами.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели ребенка 2008 года рождения.
  • Власти Солнечного района Хабаровского края сообщили ТАСС, что пожар потушен. На месте ЧП работают восемь человек и четыре единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания.

 

Теги
РоссияХабаровский край
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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