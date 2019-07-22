Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Родители забрали 80 детей из загоревшегося в Хабаровском крае палаточного лагеря

Дети, за которыми еще не приехали, находятся в помещениях базы, на территории игровых пространств

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