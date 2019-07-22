За пострадавшими при пожаре в палаточном лагере детьми направят вертолет из Хабаровска

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ТАСС, 22 июля. Две бригады специалистов направят вертолетом в поселок Солнечный, в больницу которого госпитализировали пострадавших при пожаре в палаточном лагере у Комсомольска-на-Амуре детей. Об этом ТАСС сообщили в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф.

"Вертолет с двумя бригадами врачей направим в поселок за детьми, на месте примем решение об их транспортабельности", - сказал представитель управления.

В палаточном лагере загорелось 26 палаток, пострадали четыре ребенка, трое из них находятся в реанимации, один получил ожог руки, один погиб.