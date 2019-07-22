Родители забрали 80 детей из загоревшегося в Хабаровском крае палаточного лагеря

ТАСС, 22 июля. Родители забрали около 80 детей из палаточного детского лагеря, где в понедельник произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в администрации лагеря.

"Родители забирают эвакуированных детей. Уже забрали порядка 80 человек. Те, за кем еще не приехали, размещены в помещениях базы, на территории игровых пространств", - сказал собеседник агентства.

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 мск в понедельник произошел пожар. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них находятся в реанимации. Из 26 палаток 20 сгорели. В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 квадратных метров.