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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Родители забрали 80 детей из загоревшегося в Хабаровском крае палаточного лагеря

Дети, за которыми еще не приехали, находятся в помещениях базы, на территории игровых пространств

ТАСС, 22 июля. Родители забрали около 80 детей из палаточного детского лагеря, где в понедельник произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в администрации лагеря.

"Родители забирают эвакуированных детей. Уже забрали порядка 80 человек. Те, за кем еще не приехали, размещены в помещениях базы, на территории игровых пространств", - сказал собеседник агентства.

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 мск в понедельник произошел пожар. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них находятся в реанимации. Из 26 палаток 20 сгорели. В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, работники пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 квадратных метров.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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