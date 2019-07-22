Один из пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае находится в шоковом состоянии

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей не получил ожогов, но находится в шоковом состоянии. Об этом ТАСС сообщили утром во вторник (вечером понедельника мск) в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что из четырех пострадавших детей трое находятся в реанимации.

"Четвертый ребенок не получил ожогов, он находится в стрессе, в шоковом состоянии", - сказал представитель управления. Он также сообщил, что за детьми из Хабаровска в поселок Солнечный, в больницу которого госпитализировали пострадавших, вылетел вертолет. "Вертолет вылетел с медиками на борту. Если будет принято решение о транспортировке детей, их доставят в краевую клиническую больницу №2 Хабаровска", - сказал представитель управления.

В палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" около 20:37 понедельника мск произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели. Погиб один ребенок. На фотографиях, предоставленных управлением МЧС РФ по Хабаровскому краю видно, что каркасные палатки с кроватями для сна были установлены в несколько рядов на деревянном помосте рядом с капитальными строениями лагеря.

Горнолыжный комплекс "Холдоми" расположен в Хабаровском крае в Солнечном районе, в 5,5 км от поселка Солнечный, в 40 км от Комсомольска-на-Амуре. Палаточный лагерь располагается на базе горнолыжного комплекса. Площадь комплекса составляет 56 га. В летний и осенний каникулярный период на территории комплекса организован детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену), который входит в реестр детских оздоровительных лагерей по Хабаровскому краю. На территории лагеря расположены пять корпусов, медпункт, верёвочный городок, скалодром, спортивные площадки, кинозал.