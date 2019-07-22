Полиция неоднократно проверяла обращения убитой в Петербурге активистки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Активистка Елена Григорьева, обнаруженная ранее убитой в Московском районе Петербурга, неоднократно обращалась в правоохранительные органы. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, все заявления женщины проверялись, но ни одно из них не относилось к угрозам в отношении нее.

"За последнее время в полицию неоднократно поступали обращения от потерпевшей. Однако ни одно из них не касалось возможных угроз жизни потерпевшей. Данные сообщения касались различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей. Все указанные сообщения полицией в установленном законном порядке были рассмотрены, с принятием законных решений", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что после обнаружения тела активистки Елены Григорьевой с множеством ножевых ранений в Московском районе возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Единомышленники и знакомые активистки рассказали, что несколько месяцев назад женщина написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из своих знакомых. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в последнее время ее видели в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Елена Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой.