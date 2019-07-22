Проверяющие находили нарушения на хабаровской базе отдыха, где при пожаре погиб ребенок

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Плановая проверка, проводившаяся в октябре прошлого года на хабаровской базе отдыха "Холдоми", выявила нарушения. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которая прошла в связи с пожаром в палаточном городке базы отдыха.

"При плановой проверке Госпожнадзора были отмечены нарушения, на путях эвакуации нет освещения. Часть детей размещали в стационарах, часть в деревянных строениях", - сообщила Зайцева. 12 июля краевая межведомственная комиссия после проведения мониторинга рекомендовала устранить нарушения безопасности.