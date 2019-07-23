Состояние троих детей, пострадавших при ЧП на базе под Хабаровском, остается очень тяжелым

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Состояние троих детей, которые пострадали во время пожара на базе отдыха в Хабаровском крае, остается очень тяжелым, у них сильные ожоги.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Об этом сообщил во вторник на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава Солнечного района Виктор Старков.

"Состояние троих детей очень тяжелое, на грани. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания. Пока всего хватает, главврач консультируется с Москвой и Хабаровском, но состояние очень тяжелое", - сказал Старков.

Число реализованных путевок

Старков отметил также, что число путевок, проданных в сгоревший лагерь, почти вдвое превысило вместимость.

"189 человек в палатках, 61 находился в корпусах. "Холдоми" рассчитан на 226 мест", - сказал Виктор Старков. Один из представителей комиссии уточнил, что продано было 428 путевок.

По данным представителя администрации Комсомольска, лагерь реализовывал путевки самостоятельно через интернет и рекламу, продажа велась в самом лагере. Договоры заключались напрямую с родителями. На территории лагеря были установлены 24 палатки, каждая рассчитана на восемь человек, в них была установлена система водяного отопления.