Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 29,2 тыс. га

ТАСС, 23 июля. Более 170 лесных пожаров на площади 169,8 тыс. га действует в регионах России, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сутками ранее площадь, охваченная огнем, составляла 140, 6 тыс. га.

"На 00:00 мск 23 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовал 171 лесной пожар на площади 169 886 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Красноярском крае - 67 пожаров на площади 58,4 тыс. га. Но самая большая площадь, охваченная огнем - в Иркутской области, где горит 98 тыс. га, всего там действует 55 пожаров. 17 очагов обнаружено в Якутии, 11 - на Ямале, 8 - в Бурятии.

На землях особо охраняемых природных территорий возникло четыре пожара - в Красноярском заповеднике "Тунгусский", национальном парке Забайкальский в Бурятии, заповеднике "Магаданский", ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

По данным федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 35 лесных пожаров на площади 17,6 тыс. га. Было задействовано более двух тысяч человек, 303 единицы техники, 37 воздушных судов для мониторинга и 25 - для тушения.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в 42 из них введен особый противопожарный режим, в 4 субъектах действует режим ЧС.