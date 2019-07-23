Пострадавших при пожаре в лагере детей не смогут перевезти в больницу Хабаровска

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае дети останутся в больнице поселка Солнечный, куда их доставили изначально, они не транспортабельны.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Об этом ТАСС сообщили в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф.

"Принято решение, что дети останутся в больнице Солнечного, они не транспортабельны", - сказал представитель управления.

"Еще одна девочка, которую госпитализировали в шоковом состоянии, сейчас находится в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель управления.

За детьми из Хабаровска вылетал вертолет с двумя бригадами медиков на борту.