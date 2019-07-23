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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Семье погибшей при пожаре в палаточном лагере девочки выплатят 200 тыс. рублей

Родные пострадавших получат по 50 тыс. рублей

ТАСС, 23 июля. Власти Комсомольска-на-Амуре, откуда прибыли четверо пострадавших на пожаре в палаточном лагере на базе Холдоми детей, определились с суммами выплат.

Об этом сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

"Семье погибшей девочки из резервного фонда администрации города будет выделено 200 тыс. рублей. Семьям пострадавших детей - по 50 тыс. рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Оформлением необходимых документов займется Управление образования администрации города. Предприятию "Специализированный комбинат коммунального обслуживания" поручено заняться организацией похорон ребенка. 

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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