Австралийский водитель протаранил полицейский участок фургоном с 270 кг наркотиков

ТАСС, 23 июля. Неумелое управление автомобилем привело молодого австралийца к незапланированному аресту и судебному разбирательству по обвинению в распространении запрещенных наркотических веществ. Как передало агентство Reuters, в понедельник утром водитель фургона, в котором находилась крупная партия наркотиков, не вписался в вираж и на большой скорости протаранил патрульную машину, припаркованную у полицейского участка в районе Иствуд на окраине Сиднея.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но уже менее чем через час он был задержан. При обыске фургона полицейские обнаружили более 270 кг метамфетамина, спрятанных в кузове машины. По оценкам австралийской полиции, на местном черном рынке стоимость этой партии наркотиков могла бы составить не менее $140 млн.

Арестованному 28-летнему жителю Сиднея предъявлены обвинения в незаконном распространении наркотиков и неосторожном управлении транспортным средством. Первое судебное разбирательство по этому делу назначено уже на ближайшие дни.