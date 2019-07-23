Прокуратура Хабаровского края после пожара в "Холдоми" проверит все палаточные лагеря

ТАСС, 23 июля. Прокуратура Хабаровского края проведет проверку всех детских палаточных лагерей на территории региона после пожара в лагере "Холдоми". На Сахалине после трагедии проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности, и все регионы Дальнего Востока держат вопросы безопасности детского отдыха на постоянном контроле, сообщили ТАСС представители профильных департаментов и главков МЧС.

"По указанию прокурора края организована проверка всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края. При выявлении нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура Хабаровского края.

В то же время на Сахалине после трагедии проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности.

"Проводятся дополнительные инструктажи. Две недели назад были получены из Москвы методические рекомендации, которые как раз касались пожарной безопасности в палаточных лагерях. Эти рекомендации были доведены до Министерства образования Сахалинской области, которое должно их дальше пустить в работу. Кроме того, сейчас проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности", - сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Ивельский.

Постоянный контроль

В Амурской области все детские лагеря были проверены еще до пожара в Хабаровском крае, и ситуация находится на особом контроле. Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Амурской области, в лагерях проверяется все - и соблюдение санитарных норм, и пожарная безопасность и многое другое. Всего в 2019 году в регионе работает 321 детский лагерь, из них 12 палаточных. "Проверки в данном направлении продолжаются и находятся на особом контроле прокурора области", - добавили в пресс-службе амурской прокуратуры.

В Приморском крае сейчас почти 48,5 тыс. детей отдыхают в 580 лагерях, палаточных лагерей в крае шесть, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Как пояснили ТАСС в региональном главке МЧС, случаев закрытия лагерей из-за нарушений пожарной безопасности в нынешнем году не было. "У нас проверки ведутся регулярно, проводится профилактическая работа, тренировки. Еще до открытия сезона уделялось и сейчас продолжает уделяться каждой смене приоритетное внимание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Регулярные проверки детских лагерей ведутся также в Якутии и Еврейской автономной области. Так, в Якутии по итогам прокурорских проверок во время первого сезона лагерей было принято свыше 140 мер прокурорского реагирования, в частности, специалисты предотвратили нарушения, связанные с приемом на работу лиц, ранее подвергавшихся уголовному преследованию, пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в Якутии ни один лагерь не попал в "черные списки" при проверке пожарной безопасности перед открытием сезона.

По данным регионального главка МЧС Еврейской автономной области, для детского летнего отдыха сейчас используются 98 объектов, в том числе четыре загородных оздоровительных лагеря, 93 пришкольных площадки и один палаточный лагерь, который в данное время не функционирует. При проверках безопасности детского отдыха в лагерях особое внимание уделялось работоспособности систем противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, знанию персоналом порядка действий при чрезвычайных ситуациях, уточнили в МЧС.