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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края после пожара в "Холдоми" проверит все палаточные лагеря

Остальные регионы Дальнего Востока также держат вопросы безопасности детского отдыха на постоянном контроле

ТАСС, 23 июля. Прокуратура Хабаровского края проведет проверку всех детских палаточных лагерей на территории региона после пожара в лагере "Холдоми". На Сахалине после трагедии проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности, и все регионы Дальнего Востока держат вопросы безопасности детского отдыха на постоянном контроле, сообщили ТАСС представители профильных департаментов и главков МЧС.

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"По указанию прокурора края организована проверка всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края. При выявлении нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура Хабаровского края.

В то же время на Сахалине после трагедии проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности.

"Проводятся дополнительные инструктажи. Две недели назад были получены из Москвы методические рекомендации, которые как раз касались пожарной безопасности в палаточных лагерях. Эти рекомендации были доведены до Министерства образования Сахалинской области, которое должно их дальше пустить в работу. Кроме того, сейчас проводятся дополнительные инструктажи по пожарной безопасности", - сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Ивельский.

Постоянный контроль

В Амурской области все детские лагеря были проверены еще до пожара в Хабаровском крае, и ситуация находится на особом контроле. Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Амурской области, в лагерях проверяется все - и соблюдение санитарных норм, и пожарная безопасность и многое другое. Всего в 2019 году в регионе работает 321 детский лагерь, из них 12 палаточных. "Проверки в данном направлении продолжаются и находятся на особом контроле прокурора области", - добавили в пресс-службе амурской прокуратуры.

В Приморском крае сейчас почти 48,5 тыс. детей отдыхают в 580 лагерях, палаточных лагерей в крае шесть, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Как пояснили ТАСС в региональном главке МЧС, случаев закрытия лагерей из-за нарушений пожарной безопасности в нынешнем году не было. "У нас проверки ведутся регулярно, проводится профилактическая работа, тренировки. Еще до открытия сезона уделялось и сейчас продолжает уделяться каждой смене приоритетное внимание", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Регулярные проверки детских лагерей ведутся также в Якутии и Еврейской автономной области. Так, в Якутии по итогам прокурорских проверок во время первого сезона лагерей было принято свыше 140 мер прокурорского реагирования, в частности, специалисты предотвратили нарушения, связанные с приемом на работу лиц, ранее подвергавшихся уголовному преследованию, пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в Якутии ни один лагерь не попал в "черные списки" при проверке пожарной безопасности перед открытием сезона.

По данным регионального главка МЧС Еврейской автономной области, для детского летнего отдыха сейчас используются 98 объектов, в том числе четыре загородных оздоровительных лагеря, 93 пришкольных площадки и один палаточный лагерь, который в данное время не функционирует. При проверках безопасности детского отдыха в лагерях особое внимание уделялось работоспособности систем противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, знанию персоналом порядка действий при чрезвычайных ситуациях, уточнили в МЧС.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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