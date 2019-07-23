СК возбудил еще одно уголовное дело после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где погиб один ребенок и пострадали еще четверо детей и пятеро взврослых. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают документацию, имеющую значение для дела, допрашивают отдыхавших в лагере детей, персонал и должностных лиц контрольно-надзорных органов. Будет дана оценка действиям руководства лагеря.