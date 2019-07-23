Источник: обогреватель мог стать причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

ТАСС, 23 июля. Неисправность обогреватель могла стать причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погиб ребенок. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару. Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник по московскому времени. Сгорели более 20 палаток. Площадь возгорания составила 240 кв. м.

Погиб один ребенок, трое получили сильные ожоги, по информации главы Хабаровского края Сергея Фургала, они находятся в коме, еще один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Незначительные повреждения также получили пятеро взрослых. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.