Площадь возгорания в палаточном лагере в Хабаровском крае составила 2,4 тыс. кв. м

ТАСС, 23 июля. Площадь пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погиб ребенок и еще четверо детей пострадали, составила 2,4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на 240 кв. м. "Площадь пожара - 2,4 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому пожарных вызвали поздно. Сотрудники краевой противопожарной службы, прибывшие на место, локализовали возгорание довольно оперативно.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник по московскому времени. Сгорели более 20 палаток. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них в реанимации, также пострадали и пятеро взрослых.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.