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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

На тушение пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае ушло более двух часов

Локализация возгорания произошла за полчаса

ТАСС, 23 июля. Правоохранительные органы восстановили хронологию возникновения и тушения пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, пожар удалось локализовать за полчаса, а потушить за два часа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Сигнал о пожаре, предположительно начавшемся в одной из палаток, в которой впоследствии четверо детей получили тяжелейшие ожоги, поступил в экстренные службы в 19:33 мск (02:33 хабаровского времени). На место прибыли сотрудники краевой пожарной части, которые через полчаса, в 20:03 мск, локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв. м. В 21:46 мск он был полностью ликвидирован", - сказал источник. В тушении были задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. В каждой из палаток проживали примерно 7-8 человек. Всего было установлено 26 палаток. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому пожарных вызвали поздно.

 

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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