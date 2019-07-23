На тушение пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае ушло более двух часов

ТАСС, 23 июля. Правоохранительные органы восстановили хронологию возникновения и тушения пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, пожар удалось локализовать за полчаса, а потушить за два часа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Сигнал о пожаре, предположительно начавшемся в одной из палаток, в которой впоследствии четверо детей получили тяжелейшие ожоги, поступил в экстренные службы в 19:33 мск (02:33 хабаровского времени). На место прибыли сотрудники краевой пожарной части, которые через полчаса, в 20:03 мск, локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв. м. В 21:46 мск он был полностью ликвидирован", - сказал источник. В тушении были задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. В каждой из палаток проживали примерно 7-8 человек. Всего было установлено 26 палаток. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому пожарных вызвали поздно.