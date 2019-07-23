Вагоны с углем, сошедшие с рельсов в Коми, за ночь убрали с путей

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады за ночь полностью убрали все грузовые вагоны, которые сошли с рельсов и опрокинулись на станции "Керки" Северной железной дороги в Республике Коми. Специалисты приступают к восстановлению железнодорожного полотна, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"Ночью все работали, все вагоны подняли, убрали, расчистили. Сейчас подготавливают, чтобы приступить к укладке двух водопропускных труб большей пропускной способности через ручей и восстановлению железнодорожного полотна. Проблема там была в водопропускной трубе, она не справилась во время ливня, произошел размыв и разрушение полотна", - рассказал ТАСС сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС Антон Ковалишин.

По его словам, между ближайшими от места ЧП железнодорожными станциями "Сосногорск" и "Ираель" по-прежнему курсируют специальные автобусы, которые перевозят пассажиров для пересадки на другие поезда. "Из-за изменений в расписании ближайший поезд будет утром, а следующий только в 17 часов мск", - сказал представитель МЧС, отметив, что на месте ЧП работает группировка в составе около 200 человек и более 30 единиц техники.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции "Керки" в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля: часть поездов дальнего следования отменены с 22 по 26 июля, часть будут курсировать в этот период по укороченным маршрутам. Продажа билетов на ряд поездов приостановлена.

По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова для координации работ по доставке пассажиров и организации необходимой помощи на месте ЧП работает рабочая группа региональной комиссии по ЧС во главе с зампредседателя правительства региона Константином Лазаревым, начальником ГУ МЧС по Коми Александром Князевым, председателем Комитета ГО и ЧС региона Александром Бурцевым.

На территории Сосногорского района действует режим ЧС, в местной школе подготовлен пункт временного размещения. После схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".