СК России возбудил шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов Донбасса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым фактам обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В период с 10 по 20 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, - отметила представитель СК. - Под огонь артиллерии попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также поселки Гольмовский и Золотое-5. В результате этих преступлений скончались три женщины, еще десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести". Кроме того, повреждены здания детского сада, школы, несколько жилых домов Донецка, а также постройки в других населенных пунктах.

"Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Первомайске, где один из жилых домов подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе. Это еще раз подтверждает, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы", - сообщила представитель СК.

По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации"). "Следствие принимает исчерпывающие меры для установления конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям, и всех обстоятельств произошедшего", - добавила Петренко.