СМИ: в больнице Цюриха на спящую пациентку напала лиса

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. В Университетском госпитале Цюриха на спящую в больничной палате пациентку напала пробравшаяся в лечебное учреждение лиса. В результате женщина получила легкие травмы от укусов.

Как сообщил телеканал Tele Top, этот инцидент произошел на минувшей неделе. Лиса "проникла ночью в палату через открытую дверь и атаковала спящую женщину". Пациентка получила "легкие травмы, вызванные укусами".

Официальный представитель Университетского госпиталя Цюриха Синди Мэдер подтвердила Tele Top, что инцидент произошел. По словам Мэдер, несколько дней назад лиса проникла в палату и укусила спящую пациентку за руку. Лечащий персонал немедленно оказал пострадавшей помощь - рану продезинфицировали и прописали антибиотики.

Цюрихский инспектор по фауне после этого случая предписал госпиталю закрывать по ночам двери и окна в палатах. Кроме того, сотрудников, пациентов и их родственников уведомили о запрете кормить диких животных. Выяснилось, что и до нынешнего ЧП лисы не раз приближались к персоналу больницы "на опасное расстояние".

Как заявил телеканалу официальный представитель Службы парков Цюриха Лукас Хандшин, "животные меньше опасаются людей, которые их кормят". Поэтому нельзя кормить лис, а наоборот - следует их отпугивать. "Если это не срабатывает, то требуется отстрел", - резюмировал эксперт.