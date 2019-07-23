Пострадавший при пожаре в лагере в Хабаровском крае мальчик пытался спасти девочек

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, получивший сильные ожоги при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, пытался спасти девочек, сообщил во вторник глава региона Сергей Фургал во время осмотра места пожара.

"Десятилетний мальчик вытаскивал девочек и лежит сейчас в реанимации. У трех детей тяжеленные ожоги. Дети в коме, в крайне тяжелом состоянии, дети даже не подлежат транспортировке, любое шевеление ребенка приводит к снижению давления, и он может погибнуть, мы даже не можем их тронуть на кровати", - сказал он.

В реанимации в больнице поселка Солнечный находятся мальчик и две девочки.