В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на девятом этаже в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"22 июля в Балашихе в больницу доставлен двухлетний мальчик с травмами характерными при падении с высоты. В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже через москитную сетку", - сказала Врадий.

В квартире мальчик находился вместе с матерью, двумя сестрами и братом 2014, 2016, 2019 годов рождения. По факту происшествия начата доследственная проверка. Следователи выясняют социально-бытовые условия проживания семьи, проводят опросы, устанавливаются причины, приведшие к травмированию мальчика. "Запрошен характеризующий материал на родителей, по предварительным данным, семья стоит на учете", - отметила представитель ГСУ.