В Минздраве сообщили о 12 пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Двенадцать человек, в том числе семеро детей, пострадали при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае. Еще один ребенок погиб, сообщил во вторник Минздрав РФ.

"В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Погиб один ребенок. Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые). Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан 23 июля 2019", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В министерстве уточнили, что на стационарном лечении в настоящее время находятся: трое детей в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами, термоингаляционными травмами; еще двое в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения. "Пациенты нетранспортабельные. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Медицинская организация, оказывающая помощь пострадавшим, полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", - добавили в пресс-службе.

Родственникам пострадавших оказывается психолого-психиатрическая помощь местными специалистами. Во вторник утром из Хабаровска в Холдали также выехала дополнительная бригада психиатров и психологов в составе шести человек. "Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой", - отметили в Минздраве.