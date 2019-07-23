Экс-помощнику полпреда президента в УрФО Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву предъявлено обвинение в государственной измене, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

"Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого", - сказала следователь, обращаясь к суду. При этом суд удовлетворил просьбу представителя прокуратуры и закрыл судебное заседание от слушателей и СМИ.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Воробьев был задержан 4 июля по подозрению в совершении государственной измены. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Он содержится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются. 12 июля источник ТАСС сообщил, что он уволен с должности помощника полномочного представителя президента РФ.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе. По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.