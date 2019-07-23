В Крыму турист попал под катер

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Катер Redlan наехал на мужчину в Алуште, заплывшего в море далеко от берега, ему диагностировали травматическую ампутацию голени левой ноги, сообщили журналистам во вторник в пресс-служба регионального линейного управления МВД России на транспорте,

"Отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для двигавшегося на большой скорости капитана катера", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 48-летний отдыхающий плавал в 120 м от берега, тогда как разрешенная зона - всего 35 метров. "Пострадавший не обозначил себя, как принято в подобных случаях, ярким буйком, предупреждающим о том, что в зоне, где выставлен буй, находятся люди", - отмечается в сообщении.

Также транспортные полицейские добавили, что материалы проверки направят следственные органы.