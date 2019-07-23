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Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске

Причиной аварии стала ошибка, допущенная водителем легкового автомобиля при повороте

ТАСС, 23 июля.  Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярске, сообщили ТАСС  в ГИБДД РФ.

"Утром во вторник водитель автомашины Nissan при повороте направо совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом ПАЗ (перевозил 25 пассажиров), после чего автобус съехал с проезжей части дороги вправо и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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РоссияКрасноярский край
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