Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярске

ТАСС, 23 июля. Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Красноярске, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

"Утром во вторник водитель автомашины Nissan при повороте направо совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом ПАЗ (перевозил 25 пассажиров), после чего автобус съехал с проезжей части дороги вправо и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.