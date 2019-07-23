Экс-главу "Вятавтодора" приговорили к 2,5 года колонии за хищение 9 млн рублей

КИРОВ, 23 июля. /ТАСС/. Суд Кирова приговорил бывшего гендиректора предприятия "Вятавтодор", которое занимается ремонтом и содержанием дорог в регионе, к 2,5 года колонии за хищение порядка 9 млн рублей, его советник осужден на два года колонии, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой прокуратуры Октябрьского района города Кирова.

"Приговором Октябрьского судебного района осуждены бывший генеральный директор Кировского областного государственного предприятия "Вятские автомобильные дороги" и бывший советник генерального директора КОГП "Вятавтодор". Приговором суда гендиректору назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, советнику - в виде двух лет колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что бывшие руководители предприятия договорились похитить средства "Вятавтодора" под предлогом оплаты невыполненных работ. Деньги с расчетного счета областного предприятия перечислялись на счет сторонней фирмы, руководителя которой сообщники убедили подписать договоры подряда без фактического выполнения работ по модернизации асфальтосмесительных установок, а деньги перечислить на счета иных фирм. "Таким способом с конца марта 2017 года по 8 августа 2017 генеральный директор "Вятавтодор" советник гендиректора фактически присвоили 8 млн 899 тыс. рублей. Однако умысел на 10 млн 900 тыс. рублей, которые они намеревались похитить, не смогли довести до конца, поскольку генеральный директор [фирмы, получавшей средства], заподозрив их в преступном обогащении, приостановил перечисление денежных средств", - говорится в сообщении.

Подсудимые признали вину и возместили причиненный "Вятавтодору" материальный ущерб.