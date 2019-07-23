Суд продлил меру пресечения одной из сестер Хачатурян

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник продлил до 28 октября меру пресечения в виде запрета определенных действий Марии Хачатурян - одной из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд продлил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий в отношении Хачатурян Марии до 28 октября", - сказали в суде. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с несовершеннолетием обвиняемой. Суд также рассмотрит ходатайства в отношении двух других сестер Хачатурян.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.