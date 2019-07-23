{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани возбудили дело после крушения вертолета

В результате жесткой посадки Ми-2 погиб 67-летний пилот

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с произошедшим в июне крушением вертолета Ми-2. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

На эту тему

"В Краснодаре по факту крушения вертолета Ми-2 в ходе выполнения авиационно-химических работ в районе станицы Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Собственнику воздушного судна причинен по неосторожности крупный ущерб на общую сумму 2 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

Вертолет Ми-2 21 июня утром совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской Лабинского района на Кубани. Погиб пилот. Возгорания и разрушений на земле не было. Ранее сообщалось, что у 67-летнего пилота не было разрешения на полет. Руководитель компании "Мирагро", на полях которой вертолет вел химическую обработку, сообщал, что предварительной причиной случившегося могла стать ошибка пилотирования. Вертолет принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по лодке с людьми
Задержанного ранее судили за хулиганство
Читать полностью