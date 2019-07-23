На Кубани возбудили дело после крушения вертолета

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с произошедшим в июне крушением вертолета Ми-2. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

"В Краснодаре по факту крушения вертолета Ми-2 в ходе выполнения авиационно-химических работ в районе станицы Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Собственнику воздушного судна причинен по неосторожности крупный ущерб на общую сумму 2 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

Вертолет Ми-2 21 июня утром совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской Лабинского района на Кубани. Погиб пилот. Возгорания и разрушений на земле не было. Ранее сообщалось, что у 67-летнего пилота не было разрешения на полет. Руководитель компании "Мирагро", на полях которой вертолет вел химическую обработку, сообщал, что предварительной причиной случившегося могла стать ошибка пилотирования. Вертолет принадлежит индивидуальному предпринимателю.