{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Кузнецова находится на связи с ведомствами по оказанию помощи детям, пострадавшим в лагере

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что при пожаре пострадали 12 человек, семеро из которых дети
На эту тему
Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с детским омбудсменом Хабаровского края и всеми профильными ведомствами по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим при пожаре в летнем лагере.

"Страшная трагедия, мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае", - сообщила во вторник Кузнецова ТАСС.

Двенадцать человек, в том числе семь детей, пострадали при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае. Еще один ребенок погиб, сообщил во вторник Минздрав РФ.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Количество погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до двух
Читать полностью