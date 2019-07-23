Кузнецова находится на связи с ведомствами по оказанию помощи детям, пострадавшим в лагере

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с детским омбудсменом Хабаровского края и всеми профильными ведомствами по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим при пожаре в летнем лагере.

"Страшная трагедия, мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае", - сообщила во вторник Кузнецова ТАСС.

Двенадцать человек, в том числе семь детей, пострадали при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае. Еще один ребенок погиб, сообщил во вторник Минздрав РФ.