В Липецке восстановят оскверненный вандалами бюст Сталина

ТАСС, 23 июля. Липецкий обком КПРФ планирует восстановить бюст Иосифа Сталина после того, как в ночь на воскресенье подростки облили его строительной пеной, рассказал ТАСС первый секретарь липецкого обкома партии Николай Разворотнев.

В ночь на 21 июля в Липецке группа подростков облила строительной пеной бюст Сталина у здания регионального отделения КПРФ. К входной двери в помещение они привязали петарды и газовый баллончик, петарда впоследствии взорвалась. Действия группы молодых людей записал видеорегистратор. Липецкая полиция начала проверку по заявлению от липецких коммунистов.

"После того, как поработали следователи-криминалисты, мы очистили бюст Сталина от строительной пены, очистили находящийся на постаменте и орден Победы. Пригласим скульпторов - я с ними уже переговорил - которые четыре года назад устанавливали памятник. Они в ближайшие дни покрасят бюст бронзовой краской, какой он и был. Беречь будем памятник, ухаживать за ним", - сказал собеседник агентства.

Бюст Сталина был установлен в Липецке коммунистами к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый в 2019 году акт вандализма в отношении скульптурной композиции был зафиксирован 8 мая - молодая женщина облила его краской и пыталась расколотить молотком.