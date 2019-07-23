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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех

В реанимации остается еще один ребенок
' ТАСС/Ruptly/МЧС России'
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Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае увеличилось до трех. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось о девочке, которая погибла сразу при пожаре, и о девочке, погибшей в реанимации больницы поселка Солнечный. Там же с обширными ожогами находились еще двое детей.

"Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик", - сказал представитель пресс-службы.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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