В МЧС заявили, что в конце мая проверяли лагерь "Холдоми". Палаток на территории не было

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Палаток на территории лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар, при проверке в конце мая не было, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

"На момент проверки палаток не было", - сообщил Яковлев во время осмотра места происшествия. По словам представителей лагеря, проверка прошла 31 мая, а 12 июля состоялись учения, на которых в том числе отрабатывалась эвакуация из лагеря.

Как сообщила ранее руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка, следующая должна была пройти в августе. При этом размещение предполагало проживание в стационарных помещениях.