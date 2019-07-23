Причиной жесткой посадки МИ-2 в Адыгее могла стать ошибка пилотирования

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Причиной жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее, где пострадал летчик, предварительно, является ошибка пилотирования, сообщил ТАСС руководитель ООО авиационное предприятие "Трансхимавиа" Виталий Малиевский.

Ранее сообщалось, что в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи произошла жесткая посадка вертолета Ми-2. Летчик был госпитализирован в больницу поселка Энем.

"Это опытный пилот, 42 года ему. Предварительная причина - ошибка пилота, скорее всего, была", - сказал Малиевский.

Он пояснил, что вертолет был исправен, проходил необходимый осмотр перед вылетом. "Пилот осматривал площадку для проведения оросительных работ", - добавил собеседник агентства. По данным администрации Тахтамукайского района, разрушений в результате инцидента не последовало.

Как уточнили ТАСС в клинике, куда доставлен пилот, его состояние оценивается как средней степени тяжести. "Состояние пилота стабильное, он в сознании. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные повреждения мягких тканей. Более детально станет ясно после получения рентгеновских снимков и УЗИ брюшной полости", - сказал хирург Энемской муниципальной районной больницы.