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Источник: у совершившего жесткую посадку в Адыгее вертолета не было разрешения на вылет

По предварительной информации, пилот Ми-2 выполнял сельскохозяйственные работы

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадки в ауле Панахес в Адыгее, по предварительным данным, не обладал разрешением на вылет, сообщил ТАСС источник, близкий к транспортной компании.

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"Нет, [разрешения не было] на вылет", - ответил собеседник агентства на вопрос о наличии разрешения на совершения полета.

Ранее руководитель предприятия "Трансхимавиа", которому принадлежит вертолет, пояснял, что предварительной причиной является ошибка пилотирования, вертолет был исправен.

Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-2, предположительно, выполнял сельхозработы. Пилота, получившего травмы средней тяжести, доставили в больницу поселка Энем.

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