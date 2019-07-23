Источник: у совершившего жесткую посадку в Адыгее вертолета не было разрешения на вылет

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадки в ауле Панахес в Адыгее, по предварительным данным, не обладал разрешением на вылет, сообщил ТАСС источник, близкий к транспортной компании.
"Нет, [разрешения не было] на вылет", - ответил собеседник агентства на вопрос о наличии разрешения на совершения полета.
Ранее руководитель предприятия "Трансхимавиа", которому принадлежит вертолет, пояснял, что предварительной причиной является ошибка пилотирования, вертолет был исправен.
Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-2, предположительно, выполнял сельхозработы. Пилота, получившего травмы средней тяжести, доставили в больницу поселка Энем.