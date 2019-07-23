Источник: у совершившего жесткую посадку в Адыгее вертолета не было разрешения на вылет

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Владелец и директор лагеря в Хабаровском крае задержаны по делу о пожаре

Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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