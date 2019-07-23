В связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево может быть возбуждено уголовное дело

"Что касается наличия признаков уголовно наказуемых деяний, то он [вопрос] все-таки будет разрешен после того, как проверка будет официально закончена. Я этого не исключаю. Буквально осталась неделя-две и проверка будет завершена", - сказал Куренной в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Куренной отметил, что прокурорские проверки еще не закончены. В рамках этих проверок прокуроры изучают, как было организовано наземное обслуживание рейсов в аэропорту. "Также проверка затронула вопросы комплектования персоналом служб наземного обслуживания, их технического оснащения. Почему-то же этот коллапс возник", - сказал представитель надзорного ведомства. Кроме того, сейчас на ежедневной основе прокуратурой проводится выездной прием граждан на территории Шереметьево, в том числе по вопросам доставки багажа.

По заявлениям пассажиров об оказании авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Северный ветер" услуг воздушной перевозки, не соответствующих требованиям законодательства, в отношении перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов"). По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления оператором аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, руководством аэропорта принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг". Так, со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой в выдаче багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багаж более 2,5 часа. В середине июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизируется.