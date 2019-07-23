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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

После гибели детей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае объявят траур

Траур объявят в Хабаровском крае после гибели детей при пожаре в палаточном лагере - власти.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Псковской области
Среди погибших двое маленьких детей
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