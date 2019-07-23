СК возбудил дело из-за неправомерного расходования 1 млрд рублей из бюджета Мордовии

ТАСС, 23 июля. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в связи с неправомерным расходованием 1 млрд рублей из бюджета республики. Средства были выданы ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" в виде займов коммерческим организациям, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, по делу пока никто не задержан, проводятся следственные действия и обыски с целью установления лиц, причастных к совершению преступлений.