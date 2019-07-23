Следователи проводят проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

ТАСС, 23 июля. Следователи организовали доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета в ауле Адыгеи, в результате которого пострадал пилот. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Да, действительно, мы подтверждаем информацию о том, что 23 июля около 11 часов в районе аула Панахес при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для проведения осмотра места происшествия, опроса очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.

Погодные условия не могли стать причиной жесткой посадки вертолета, сегодня в Тахтамукайском районе республики ясно, солнечно, сказали ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района.

Вероятной причиной жесткой посадки Ми-2 стала ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в компании "Трансхимавиа", вертолет был исправен, проходил необходимый осмотр перед вылетом. Между тем, по данным источника, у вертолета не было разрешения на вылет.

Жесткая посадка вертолета Ми-2, выполнявшего сельхозработы, произошла во вторник в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи. 42-летний летчик получил травмы средней степени тяжести, он госпитализирован в больницу поселка Энем. Разрушений в результате инцидента не последовало.