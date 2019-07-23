Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы - это в целом абсолютно недопустимо", - заявил он на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что дает такое поручение Министерству просвещения, которое вместе с Роспотребнадзором должно будет определить причины появления таких лагерей и устранить риск подобных инцидентов в них. Он также поручил присоединиться к этой работе вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила ТАСС, что контролирующие органы регулярно проводили проверки в лагере.

"Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Задача проверочных мероприятий - выявить то, что реально может навредить детям", - отметила она.